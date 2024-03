Morto a 74 anni Eric Carmen | voce dei Raspberries | scrisse “All by myself”

(Adnkronos) – E' Morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen, noto per i successi 'Hungry Eyes' e 'All By Myself'. Ad annunciarlo è sua moglie sul sito ufficiale del cantante. La star amEricana era ... (webmagazine24)

Ha scritto anche 'Almost Paradise' dalla colonna sonora di 'Footloose', così come 'Never Gonna Fall In Love Again' e 'Make Me Lose Control' E' Morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen, noto per i ... (sbircialanotizia)