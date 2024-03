Morto a 74 anni Eric Carmen | sue ‘All by myself’ e ‘Hungry Eyes’ di Dirty Dancing

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – E’a 74il cantautore, noto per i successiBy. Ad annunciarlo è sua moglie sul sito ufficiale del cantante. La star amana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries’ per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il brano, presente nel film del 1987 ‘’ con Jennifer Gray e Patrick Swayze. Altri grandi successi da solista includonoBydel 1975, presente nell’iconica scena di apertura di “Il diario di Bridget Jones” e successivamente interpretato da Celine Dion. Come cantautore ...

(Adnkronos) – E' Morto a 74 anni il cantautore Eric Carmen , noto per i successi 'Hungry Eyes' e 'All By Myself'. Ad annunciarlo è sua moglie sul sito ufficiale del cantante. La star am Eric ana era ... (webmagazine24)

Eric Carmen , frontman dei Raspberries e autore di singoli come All by myself e Hungry eyes, contenuta nella colonna sonora del film Dirty Dancing, è Morto a 74 anni .Continua a leggere (fanpage)

È Morto il cantautore Eric Carmen , all’età di 74 anni . La star am Eric ana era diventata famosa con il gruppo dei Raspberries, per poi affermarsi come artista solista con brani di successo tra cui il ... (ilfattoquotidiano)

Ipotesi di omicidio colposo per incidente mortale sul lavoro al porto: L'incidente sul lavoro al porto di Ortona dell'8 novembre 2022, costato la vita a un marittimo filippino, Mark Canete Pepito: come scrive oggi il quotidiano Il Centro, il titolare dell'inchiesta, il p ...rainews

Morto Eric Carmen: fu frontman dei Raspberries e solista di successo con hit come "All By Myself": Nuovo lutto nel rock, ci lascia a 74 anni Eric Carmen, ex-frontman dei Raspberries e cantautore solista autore di svariate hit. "Il nostro dolce, amorevole ..ondarock

John Barnett, ex dipendente Boeing trovato Morto. Aveva denunciato: «Questi aerei non sono sicuri»: Il corpo trovato alla vigilia di un nuovo interrogatorio: l’ingegnere aveva denunciato come i lavoratori sotto pressione avessero deliberatamente montato parti che non rispettavano gli standard di sic ...unionesarda