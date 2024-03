Morta a 12 anni dopo due giorni dalla visita in ospedale Natalia aveva un' infezione ai tessuti della gamba sinistra Sul cellulare le foto delle macchie rosse inviate al papà

Fine delle speranze per Sharon Bonillo . È deceduta la ragazza di 19 anni che alle tre del mattino dello scorso 8 marzo era rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale insieme a tre ... (today)

Cronache Cittadine RIETI | SAN Giovanni REATINO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rieti hanno tratto in arresto un 35enne, incensurato, L'articolo San Giovanni Reatino. Auto contro camion ... (cronachecittadine)

morta a 27 anni in un incidente provocato dal fidanzato che guida va Ubriaco . L'auto dell'uomo, un 35enne incensurato arrestato con l'accusa di omicidio stradale , si è... (leggo)

Natalia Morta a 12 anni, l'autopsia: «Uccisa da un'infezione dei tessuti». Agli atti gli screenshot degli sms al papà: È stata effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Natalia, la ragazzina americana di 12 anni trovata Morta nel suo letto la scorsa settimana, dopo essere stata in ospedale per via di un trauma a un ...leggo

