“Morbillo e pertosse in crescita tra bambini e adolescenti | attenzione ai sintomi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Pistoia, 12 marzo 2024 – «Condividiamo ed estendiamo l'appello delle Asl toscane a tutti i medici del nostro territorio: invito i colleghi a prestareai casi die di, in aumento tra ie gli, e di verificare la storia vaccinale degli assistiti così da procedere ad effettuare o completare il ciclo previsto dal calendario regionale a tal proposito». Con queste parole, in una nota, il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Pistoia, Beppino Montalti, rilancia l'appello inviato in questi giorni dalle Aziende Usl toscane ai medici del territorio regionale in merito all'aumento dei casi die di