Monza | ucciso a coltellate per la cocaina | nuova condanna per i baby killer al processo bis

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 - Pena lievemente diminuita per le attenuanti ritenute prevalenti sulle aggravanti, ma niente 'sconto' per infermità mentale e neanche messa alla prova per i dueche il 30 novembre 2020, a 14 e 15 anni, hanno inferto più di 30a Cristian Sebastiano, 42 anni, di fronte alla sua abitazione delle case popolari e gli hanno rapinato una dose di. La sentenza dia 12 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione è stata decisa dalla Corte di Appello dei minori di Milano nelbis disposto dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato la sentenza della prima Corte di Appello minorile di conferma delladi primo grado a 14 anni e 4 mesi di reclusione con il rito abbreviato inflitta dal ...

