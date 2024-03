Montemiletto | Controlli dei Carabinieri | nove denunce e un arresto

(Di martedì 12 marzo 2024) Ae comuni limitrofi proseguono senza sosta idei: in una settimana 9e unSono proseguiti senza sosta, anche durante la settimana appena trascorsa, in aderenza alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino Dott.ssa Paola Spena e dal Comando Provincialedi Avellino, idella Compagina di Mirabella Eclano nei territori del comune die di quelli limitrofi. Ogni giorno, fino a tarda notte, almeno 5 pattuglie deihanno presidiato l’intero settore, vigilando sia i centri abitati che le contrade più isolate. L’ininterrotta attività di perlustrazione da parte dei militari dell’Arma ha permesso di procedere al controllo di oltre 350 ...

