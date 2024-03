Montefano pensa in grande | Vogliamo la serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Ci attendono cinque finali in cui ci giocheremo il sogno dellaD: bisogna provarci e non c’è niente di male a dirlo". È quanto afferma l’allenatore Nico Mariani, il suoè a 2 punti dalla capolista Civitanovese. "Non ha senso nascondersi, sono anni – aggiunge – che facciamo sacrifici e non abbiamo nulla da perdere, ma solo da guadagnare. È stato fatto un percorso importante, a partire dalla società". I viola sono reduci dal successo sul Monturano. "I ragazzi sono scesi in campo determinati facendo 60 minuti molto buoni, così l’approccio è stato importante e, rispetto al recupero di qualche giorno prima con l’Osimana, abbiamo cambiato alcune pedine ma chi ha giocato ha dato tutto. C’è una grossa unità di intenti e c’è la voglia di un gruppo che si sta impegnando e lavorando per un obiettivo". Gli esami non finiscono mai e domenica il ...