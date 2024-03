Monster Hunter Stories 2 | Wings of Ruin arriva su PS4 | trailer di annuncio con data d’uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 12 marzo 2024) Capcom ha colto la preziosa occasione rappresentata dal secondo appuntamento dell’evento Highlights per annunciare ufficialmente l’arrivo di2:ofsu PS4, secondo capitolo spin-off della celeberrima serie di caccia del publisher giapponese pronto a fare il suo debutto sulla console di Sony il 14 Giugno 2024. La versione per PlayStation 4 verrà rilasciata dal publisher giapponese nel corso di questa primavera, consentendo in questo modo anche ai possessori della macchina da gioco del colosso giapponese di poter prendere parte ad una nuova avventura RPG. Segnaliamo che sempre il 14 Giugno sarà disponibile anche un bundle speciale che include anche il primo. Ricordiamo per chi non lo conoscesse che ...