Monster Hunter Stories 2 annunciato anche per PS4

Capcom’s Monster Hunter: World Tops 25 Million Units Sold Globally!: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) today announced that Monster Hunter: World has sold over 25 million units* worldwide. With Monster Hunter: World, Capcom drove the Monster Hunter series to global-brand ...ansa

Monster Hunter: World, le vendite totali hanno raggiunto un altro traguardo impressionante: Capcom aggiorna i dati di vendita su Monster Hunter: World e Iceborn, che raggiungono un altro traguardo impressionante nel complesso.multiplayer

Monster Hunter World a 25 milioni, MH Stories 2 PS4 e MH Stories Remaster hanno una data: Capcom ha annunciato le date di uscita di Monster Hunter Stories 2 per PlayStation 4 e di Monster Hunter Stories Remaster.everyeye