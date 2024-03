Monica Bellucci e Santo Versace nella Giuria del Farnese D’Or

(Di martedì 12 marzo 2024), in qualità di Presidente, insieme a, Renato Brunetta, Marie-Claire Daveu, Simone Marchetti e Claudia Parzani compongono lad’eccezione incaricata di selezionare i vincitori del2024 Milano, 12 marzo 2024 Si è riunita a Palazzo, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia ladel «», il riconoscimento della CCI France Italie – Camera di Commercio conferito a personalità, enti e aziende che si sono contraddistinti nel rafforzare il valore del legame tra Italia e Francia. Il premio, realizzato dal famoso designer Marc Sadler sarà attribuito in cinque categorie: Politica e Istituzioni, Economia, Innovazione Sostenibile, Arte e ...

Addio a Pasquale Bellucci , papà di Monica Bellucci . L’uomo, 86 anni, è morto per una malattia dalla quale era affetto da tempo presso l’ospedale di Città di Castello, in Umbria, dove era ... (news.robadadonne)

Monica Bellucci , nata il 30 settembre 1964 a Città di Castello, in Umbria, è una delle attrici più celebrate e amate non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il suo fascino magnetico e la sua ... (bellezze.tv)

Dlgs anziani, Bellucci: riforma fondamentale dopo 20 anni d'attesa: Roma, 11 mar. (askanews) - "Il Consiglio dei ministri approva in forma definitiva il decreto a favore delle persone anziane. Raggiungiamo un altro obiettivo Pnrr e soprattutto saniamo oltre 20 anni di ...affaritaliani

Anziani: Bellucci, 'da Cdm ok definito a dl, raggiunto altro obiettivo Pnrr': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Cdm approva in maniera definitiva il dl per le persone anziane: raggiungiamo un altro obiettivo Pnrr e soprattutto saniamo oltre 20 anni di attesa. E' una riforma fonda ...lanuovasardegna

Amburgo: Bellucci al via in Germania: Mattia Bellucci (184) , testa di serie numero 5, è l'unico azzurro in gara nel challenger tedesco di Amburgo (36.900 € di montepremi sul ...sport.tiscali