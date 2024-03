Mondiale per Club | il passaggio del turno può non bastare | scenario assurdo per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Barcellona-si avvicina e all’ombra del Vesuvio sono iniziati i primi calcoli in vista delper. I risultati utili agli azzurri. Non solo ilai quarti di finale e una radiosa luce da seguire dopo una tormentata e difficile stagione. L’incontro odierno di Champions League fra Barcellona emetterà sul piatto anche l’onore di duedesiderosi di redimersi dopo i successi in campionato dello scorso anno e l’attuale percorso tutt’altro che radioso. Come se non bastasse, il tutto sarà impreziosito dalla possibilità per entrambi idi tenersi in piedi in vista delperFIFA 2025, alle quali ambedue del compagini potrebbero ancora ambire in caso di vittoria. Un ostacolo in particolare ...