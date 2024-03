Mondiale per Club 2025 | Juventus o Napoli? A Barcellona può decidersi la qualificazione dell’ultima italiana

Scatterà nel 2025 una nuova competizione che terrà compagnia a tutti gli appassionati di calcio in estate. Questa volta però non saranno le nazionali a scendere in campo, ma i club , anzi i migliori ... (today)

Torino, 13 marzo 2024 – Un regalo senza giocare. Il convento passa questo. Ma è un regalo ne per la Juve che nel 2025 potrà incassare altri 50 milioni di euro partecipando al Mondiale per club , ... (sport.quotidiano)

Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo, spettacolo e fiaccolata al Politeama: Torna un appuntamento fisso e irrinunciabile per Palermo: la Giornata Mondiale che ricorda la consapevolezza sull’autismo. La Sicilia e l’Italia tutta, tornano a colorarsi di blu. A Palermo si ...palermotoday

Sciabolatrici in Belgio, fiorettisti negli States: il fioretto femminile e maschile a Washington per un Grand Prix che metterà in palio un punteggio maggiorato per il ranking Mondiale. È un weekend importantissimo per la scherma azzurra quello che, da ...sport.tiscali

Perché la Roma è esclusa dal Mondiale per Club nonostante il nono posto nel ranking UEFA: Nonostante sia fuori da tutte le competizioni UEFA per questa stagione, la Juventus farà compagnia all'Inter al Mondiale per ...siamolaroma