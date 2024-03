Momento complicato Romagnoli | Tolentino | questi risultati non rispecchiano il valore della rosa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilattraversa un "non esaltante", come lo ha definito il presidente Marcodopo la sconfitta interna con l’Urbino, e "vanno ritrovate le giuste motivazioni per invertire la rotta – sono le sue parole – perché non in linea con ildell’organico". La squadra è stata contestata dai tifosi al terminegara di domenica, anche duramente. "Fa parte dei rituali che caratterizzano i rapporti tra la tifoseria più accesa e la squadra, e il club – ha spiegato– in un periodo di particolare frustrazione dopo il ko nel derby con la Maceratese. Purtroppo ci si attendeva dai ragazzi un colpo d’ala per un pronto riscatto, ma non c’è stato. Così da parte dei sostenitori è arrivata la richiesta di maggior impegno e dedizione nei confronti ...