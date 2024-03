Moda adattiva | i benefici e le principali collezioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Il dibattito sull'inclusività nellaè un tema di cui si parla molto, ma che spesso non riceve il giusto spazio in termini pratici. L'argomento, di solito, tocca principalmente la forma fisica, con il tema della body positivity come cavallo di battaglia, ma anche l'inclusività di genere e di età sono elementi sempre più presi in considerazione, per un settore che dovrebbe rappresentare tutti. I risultati sono però ancora scarsi con passerelle che fanno sfilare la perfezione e vetrine che non sono in grado di soddisfare i bisogni di molti clienti. Il discorso dell'inclusività, inoltre, dovrebbe interessare anche la, vale a dire la parte del settore dedicato alle esigenze delle persone con disabilità. Nonostante brand e designers siano sempre più coinvolti da questo punto di vista, la strada da percorrere è ancora ...