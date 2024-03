Mobilità docenti 2024 | lo scorso anno ho ottenuto trasferimento | posso presentare domanda?

(Di martedì 12 marzo 2024) Il docente che hailper l'a.s. in corso potrebbe essere soggetto al vincolo triennale di permanenza nella scuola in cui hail movimento. L'articolo .

Il docente che partecipa alla Mobilità può valuta re 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento familiare , ma solo nel comune di residenza del familiare . Niente punteggio aggiuntivo per le altre ... (orizzontescuola)

Il concorso per l'assunzione di 1.265 docenti in Sicilia, Flc Cgil: 'Pochi posti per tanti candidati': Una norma, quella del vincolo, ingiusta e penalizzante soprattutto per i docenti meridionali che la ... avranno la possibilità di legiferare anche sulla mobilità sicuramente peggiorando l'attuale ...

La carica dei 370mila prof: "Una norma, quella del vincolo, ingiusta e penalizzante soprattutto per i docenti meridionali - ... avranno la possibilità di legiferare anche sulla mobilità sicuramente peggiorando l'attuale ...