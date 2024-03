Mo | Onu | ‘corridoio marittimo non può sostituire aiuti via terra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Washington, 12 mar. (Adnkronos) – Il coordinatore umanitario e per la ricostruzione delle Nazioni Unite per Gaza Sigrid Kaag e il direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi progettuali Jorge Moreira da Silva hanno elogiato in una dichiarazione congiunta il piano recentemente annunciato dagli Stati Uniti per istituire un corridoio dimarittimi per portare l’assistenza umanitaria a Gaza. Ma, si legge nella dichiarazione, “per la distribuzione deglisu larga scala, non esiste alcun sostituto significativo alle numerose rotte terrestri e punti di ingresso da Israele a Gaza. Anche le rotte terrestri dall?Egitto, da Rafah in particolare e dalla Giordania rimangono essenziali per lo sforzo umanitario complessivo”. L'articolo CalcioWeb.