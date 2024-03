(Di martedì 12 marzo 2024) Gaza, 12 mar. (Adnkronos) – Undi 12è stato ucciso dalle forze di sicurezza israeliane nel corso di scontri nel campo profughi di Shuafat, aest. Rami Hamdan al-Khalhouli è stato dichiarato morto al suo arrivo al Centro medico Hadassah sul Monte Scopus a. La sezione investigativa della polizia israeliana ha avviato un’indagine sulle circostanze dell’uccisione. Secondo l’Idf, il dodicenne aveva messo in pericolo le forze armate sparando contro di loro fuochi d’artificio prima di venir colpito da un proiettile da parte dei militari.I media israeliani hanno riferito che il ragazzino era morto a causa delle ferite. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato in un post su X: “Sostengo i combattenti che hanno sparato a un terrorista mettendo in pericolo le loro ...

Mo: Idf uccide bambino di 12 anni a Gerusalemme: Gaza, 12 mar. (Adnkronos) - Un bambino di 12 anni è stato ucciso dalle forze di sicurezza israeliane nel corso di scontri nel campo profughi di Shuafat, a Gerusalemme est. Rami Hamdan al-Khalhouli è s ...lanuovasardegna

Guerra Israele - Hamas, nave Duilio abbatte due droni nel mar Rosso. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele - Hamas, salpata da Cipro la nave di Open arms, destinazione Gaza. LIVE ...tg24.sky

Altro che vittoria totale. Netanyahu rischia se va avanti nella guerra, ma non sa (e non vuole) fermarsi: Israele bloccato e politicamente diviso, in un conflitto che non riesce a vincere di fronte alla sfida asimmetrica di Hamas, senza essere in grado di ...huffingtonpost