Mister “preferenze” in Abruzzo è Mario Quaglieri | FdI | 53 anni | chirurgo formatosi tra i “big” in Spagna

(Di martedì 12 marzo 2024) Oltre 4mila interventi chirurgici all’attivo, una “gavetta” fatta in, prima di tornare in Italia e diventare prinella casa di cura L’Immacolata a Celano, L’Aquila, la “roccaforte” elettorale di Marco Marsilio, fresco di riconferma inè il più votato alle elezioni per formare il Consiglio regionale dell’con 11.744nella circoscrizione de L’Aquila., di Fratelli d’Italia, 53, era già consigliere e assessore a Bilancio, Sport e Patrimonio con la giunta uscente di Marco Marsilio. Ex sindaco del suo paese natale, Trasacco (L’Aquila) tra il 2012 e il 2018, è un medicospecialista in laparoscopia (analisi e interventi all’interno di addome e ...

ELEZIONI ABRUZZO: ECCO NUOVO CONSIGLIO REGIONALE,: L’AQUILA – Nessun vento sardo, né clamorosa rimonta: l’Abruzzo si conferma roccaforte del centrodestra, dove non a caso è stata eletta Giorgia Meloni ed è stato riconfermato il presidente uscente Mar ...abruzzoweb

REGIONALI: FRATELLI D’ITALIA AL 24,1%, ELETTI 8 CONSIGLIERI, QUAGLIERI Mister preferenze D’ABRUZZO: L’AQUILA – Come da previsioni della vigilia, è Fratelli d’Italia il primo partito d’Abruzzo, che porta in consiglio ben 8 consiglieri. Potrebbe ora ambire ad entrare in Comsiglio tre assessori, su 6, ...abruzzoweb

La Salernitana decide (tardi) di mandare la squadra in ritiro: Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web ... È stata una gara dura, maschia ed a tratti anche piacevole, in cui gli uomini di Mister Proto hanno provato in tutti i modi di vincerla, ...ilvescovado