Miss Divina ricorda Madame Sisì | “Unite da una lunga amicizia | era mia cugina artistica”

Megan Young apologizes after receiving backlash for fixing Miss Botswana's hair: Megan Young, the Philippines's first Miss World, apologized on social media after pageant fans criticized her for fixing Botswana's Lesego Chombo's hair during the question and answer portion of the ...msn

Jasmine Hassid vince la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria: Un altro grande evento di moda si è tenuto ieri sera per la tappa di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo.telemia