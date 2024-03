Miroglio acquista e salva Trussardi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo mesi di rumors, è arrivata oggi la conferma: are, che nel marzo 2023 ha avviato la procedura di composizione negoziata al Tribunale di Milano in seguito a un periodo di forte crisi, è il Gruppo, realtà di Alba che, nato come player del segmento tessile, oggi opera nel womenswear e nel retail con i marchi Elena Mirò, Motivi, Oltre e Fiorella Rubino tra gli altri. «Siamo orgogliosi di annunciare l’acquisizione di, un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e diversificazione di portafoglio – commenta Alberto Racca, amministratore delegato del gruppo-., con il suo patrimonio unico e il forte appeal nel segmento premium, rappresenta un’icona dell’heritage italiano. Intendiamo valorizzare la combinazione di ...