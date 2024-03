Mirko Brunetti geloso di Federico Massaro dopo il massaggio a Perla Vatiero | “Ti stacco le mani”

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella puntata del GF di lunedì 11 marzo,non ha nascosto la sua gelosia.aver visto la clip nella qualemassaggia la schiena di, l'ex concorrente dallo studio ha scherzato: "Tile mani". "L'ho fatto in amicizia", la replica del modello.

Nella giornata di ieri Marina Fiordaliso è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. La cantante è stata a ... (isaechia)

"Ti sei sentita presa in giro?", ha chiesto Alfonso Signorini a Perla Vatiero , nella puntata dell'11 marzo del GF, a proposito del rapporto di amicizia con Alessio Falsone. "L'ho messo in dubbio , ma ... (fanpage)

Perla Vatiero confusa e in lacrime per colpa di Alessio Falsone. La reazione (inaspettata) di Mirko Brunetti: Dopo il confronto con Beatrice Luzzi, Alessio Falsone è stato chiamato da Alfonso Signorini, durante la puntata di lunedì 11 marzo del Graden Fratello, per parlare del suo rapporto ...leggo

Eccellenza. La furia del Perignano: "Lo stop è una beffa»: La decisione dell'arbitro di rinviare la partita tra Zenith Prato e Fratres Perignano per impraticabilità del campo suscita polemiche. Il direttore sportivo contesta la scelta, sottolineando il disagi ...lanazione