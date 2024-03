Minturno Vittima di una palotogia digestiva su cui non si riesce a far luce | il dramma di un’insegnante

(Di martedì 12 marzo 2024)– Pesa poco più di quaranta chili sapendo di non poter far fronte al suo appetito. Se non si alimenta con pane, pasta e acqua sono guai,di attacchi di vomito e di lancinanti dolori addominali. La sua vita poi è diventata un inferno: rischia di perdere il suo posto di lavoro di L'articolo Temporeale Quotidiano.

“Non chiamatelo raptus”: a Formia la presentazione del nuovo libro di Stefania Spanò: Al centro del libro di Anarkikka emerge il tema del femminicidio, considerato non solo come una tragedia per la Vittima e la sua famiglia, ma anche come una sconfitta della società e dello Stato, rich ...latinaquotidiano

Minturno / Accusato di porto abusivo d’armi, assolto Carabinieri della Stazione di Scauri: Minturno – L’assoluzione perchè il fatto non sussiste emessa a favore di un Carabiniere tuttora in servizio potrebbe permettere ora l’archiviazione di una stagione di veleni che ha caratterizzato l’op ...temporeale.info

Investito mentre attraversa l’Appia; muore un ragazzo di 21 anni: La Vittima è un 21enne di origini straniere che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato investito mentre tentava di attraversare la strada. Starà ora ai carabinieri di Terracina fare ...latinaquotidiano