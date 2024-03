Milena Bellometti | “La memoria artistica non deve mai essere persa | deve diventare un filo conduttore per andare oltre”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024)vive e lavora a Covo, in provincia di Bergamo. Il percorso di studi artistici è iniziato presso L’Istituto d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo, proseguendo poi a Milano, all’Accademia di Belle Arti di Brera, con il conseguimento del diploma in pittura. Il linguaggio utilizzato nelle proprie opere comprende pittura, scultura e installazione. All’attivo mostre personali in Italia e la partecipazione all’esposizione “The Masters of Brera”, nelle prestigiose sale del Liu Haisu Art Museum a Shanghai. Negli anni il percorso artistico è stato affiancato da un cammino di ricerca e approfondimento relativo alla pedagogia del segno grafico e al valore emotivo- espressivo delle arti visive in età evolutiva. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra ...