Milano | tentano un colpo da 300mila euro con la tecnica del buco Ma trovano la polizia ad aspettarli | sei arresti

(Di martedì 12 marzo 2024) Sei persone sono state arrestate ieri dopo essere state sorprese a tentare una rapina con ladelin una banca di via Martiri della Libertà a Melzo, nel milanese. Si tratta di sei italiani, di età compresa tra i 32 e i 61 anni. Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile disono intervenuti e hanno impedito che il gruppo, proveniente da Palermo, realizzasse unche avrebbe potuto fruttare circa. Gli agenti, infatti, avevano appreso che la banda si sarebbe recata aper realizzare una rapina, trovando appoggio presso un basista. I successivi accertamenti hanno portato a ritenere che uno degli obiettivi fosse proprio la filiale di Melzo della Banca del credito cooperativo di. ...

La criptovaluta è ai massimi da dicembre 2021. In rialzo anche Wall Street. Calano petrolio e gas. Lo spread è in area 151 punti (ilsole24ore)

Milano , 12 mar. (Adnkronos) - Sei persone sono state arrestate ieri dopo essere state sorprese a tentare una rapina con la tecnica del buco in una banca di via Martiri della Libertà a Melzo, nel ... (liberoquotidiano)

Milano , 12 mar. (Adnkronos) – Sei persone sono state arrestate ieri dopo essere state sorprese a tentare una rapina con la tecnica del buco in una banca di via Martiri della Libertà a Melzo, nel ... (calcioweb.eu)

Tentato omicidio in un centro commerciale a Pavia, 2 arresti: Entrambi sono indagati per tentato omicidio. Il 35enne era stato ricoverato per ... Il 21enne è stato trasferito al carcere di Torre del Gallo a Pavia, il 17enne al Beccaria di Milano.ansa

Pavia, coltellate in viale Cesare Battisti: arrestati due giovani, uno è minorenne: Identificati dalla polizia e rintracciati nell'ambito di un controllo i presunti responsabili dell'aggressione dello scorso 25 gennaio ...ilgiorno

IL CASO – Bankitalia e quella denuncia di tentata truffa nei giorni del dossieraggio: Tentate truffe con falsi indirizzi della Uif e Bankitalia, per giunta nei giorni bollenti dello scandalo dossieraggio. Il 28 febbraio scorso via Nazionale ha denunciato «tentativi di truffe realizzate ...milanofinanza