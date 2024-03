Milano | sorpresi mentre tentano rapina in banca con tecnica del buco | 6 arresti

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 mar. (Adnkronos) – Sei persone sono state arrestate ieri dopo essere state sorprese a tentare unacon ladelin unadi via Martiri della Libertà a Melzo, nel milanese. Si tratta di sei italiani, di età compresa tra i 32 e i 61 anni.Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile disono intervenuti nelle prime ore di ieri, impedendo che il gruppo, proveniente da Palermo, realizzasse un colpo che avrebbe potuto fruttare circa 300mila euro. A seguito di una accurata attività info-investigativa, gli agenti avevano appreso che la banda si sarebbe recata aper realizzare unain, trovando appoggio presso un basista. I successivi accertamenti hanno ...

