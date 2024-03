Milano | sì alle carriere alias per i dipendenti comunali | come richiedere le modifiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – Il comune diaveva varato la delibera a fine 2023 e il provvedimento era entrato in vigore dal primo gennaio 2024 ma le linee guida sulla gestione delletra le mura di palazzo Marino sono state pubblicate i giorni scorsi: l’8 marzo scorso, mentre nelle piazze d’Italia e disfilavano i cortei per festeggiare la giornata internazionale della donna, il Comune ha diramato una circolare contenente le linee guida per l'attivazione e la gestione dell’identitàa favore deiche ne fanno richiesta. Monica Romano, prima consigliera transgender diMonica Romano, consigliera comunale del Pd e prima transgender nel suo ruolo eletta, si è battuta a lungo per ...