Milano-Fenerbahce oggi in tv | Champions League volley femminile | orario semifinale | programma | streaming

(Di martedì 12 marzo 2024)martedì 12 marzo (ore 20.00) si giocaIstanbul,d’andata della2023-2024 di. La formazione meneghina scenderà in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud per affrontare la corazzata turca in un incontro fondamentale nella corsa verso l’atto conclusivo della massima competizione europea. Le rosablù, reduci dal successo ai quarti contro l’LKS Lodz, saranno chiamate a fronteggiare una delle grandi favorite della vigilia. Le ragazze di coach Marco Gaspari inseguiranno il risultato di rilievo, per poi presentarsi con maggiori chance alla sfida di ritorno insettimana prossima nella metropoli anatolica. Il sestetto lombardo sarà guidato dall’opposto ...