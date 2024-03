Milan | Pulisic devastante | battuto un record | ne sta per frantumare un altro

Christian Pulisic , autore del gol-vittoria in Milan-Empoli di ieri a 'San Siro', votato migliore in campo dai tifosi rossoneri. Il comunicato (pianetamilan)

Altro successo per il Milan di Stefano Pioli firmato da Christian Pulisic , esterno americano arrivato per 20 milioni di euro, in estate, dal... (calciomercato)

Milan e Juventus, chi è favorita per il secondo posto: Classifica vitale anche per il destino degli allenatori, anche se per Stefano Pioli il piano A è la Europa League. Massimiliano Allegri deve conquistare la Champions, altrimenti sul mercato saranno ne ...corriere

Slavia Praga Milan, Pioli prepara questi cambi: ULTIME verso il ritorno di Europa League: Slavia Praga Milan, Pioli prepara questi cambi: tutte le ULTIME verso il ritorno degli ottavi di finale di Europa League Giovedì il Milan scenderà in campo a Praga per la sfida di ritorno degli ottavi ...calcioblog

Pulisic segna solo reti decisive, il dato incredibile dell’americano: solo un giocatore come lui: Pulisic segna solo reti decisive, il dato incredibile dell’americano: solo un giocatore come lui in Serie A. La statistica Decima rete stagionale per Pulisic, l’ennesima decisiva. L’americano ha segna ...calcioblog