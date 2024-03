Milan | Pellegatti su Jovic | “Ha realizzato otto gol | ma non mi convince”

Niente Sesko e Zirkzee: “Deciso il mercato del Milan”: Le ultime sul mercato del Milan: dal giovane centravanti al difensore e centrocampista: parla Carlo Pellegatti ...milanlive

“Addio a Conte”: svolta in panchina per il Milan: Novità importanti per la panchina del Milan e Pioli. Retromarcia per quanto riguarda Antonio Conte in rossonero: il punto della situazione ...milanlive

Pellegatti elogia il Milan: «Percorso sin qui importante, questo aspetto sta passando in secondo piano»: Carlo Pellegatti ha parlato a RadioRossonera commentando la stagione del Milan di Pioli fino a questo momento Le parole di Carlo Pellegatti a RadioRossonera sulla stagione del Milan di Pioli fino a qu ...milannews24