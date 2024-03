Milan | la Finanza in società e l’ad Furlani indagato | il club potrebbe non appartenere al fondo RedBird

(Di martedì 12 marzo 2024) Secondo quanto riportato dall’Ansa,delGiorgiodalla Procura dio per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Nell’inchiesta, che riguarda la cessione delrossonero dalElliott alladi Gerry Cardinale. La Guardia diha effettuato perquisizioni anche nella sede dellarossonera relative all’ufficio dell’amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali.nkronos scrive che c’è stata: una perquisizione di diversi soggetti coinvolti, che non si è limitata agli uffici, ma che è proseguita anche nelle abitazioni private. L’operazione, che ha visto il sequestro di diversa documentazione è terminata circa un’ora fa, ma ...

