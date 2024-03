Milan | indagato l’ad Furlani | perquisizioni nella sede del club L’inchiesta sulla vendita di Elliott a Cardinale | rischio di sanzioni sportive

(Di martedì 12 marzo 2024) L’amministratore delegato delGiorgiodalla Procura dio per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Nel, che riguarda la cessione delrossonero dal fondoalla Redbird di Gerrynell’agosto 2022, il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha effettuatodella società rossonera relative all’ufficio dell’amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali. Inoltre, altresono state effettuate nelle abitazioni private. Secondo il Corriere, èanche il precedente amministratore delegato Ivan Gazidis....

