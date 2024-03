Milan | indagati Furlani e Gazidis | ecco l’ipotesi dei PM

Milan, perquisizioni della Finanza in sede: «Furlani e Gazidis indagati». Possibili sanzioni sportive: A Casa Milan sarebbero in corso perquisizioni da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza sarebbero in atto nella sede di via Aldo Rossi. Non si escluderebbero notifiche ...leggo

Furlani e Gazidis iscritti nel registro degli indagati: le ipotesi e le ultime sulla perquisizione a Casa Milan: Il Mondiale per club stuzzica e crea invidia chi non ce l'ha. Non l'ha detto Cardinale, ma il fatto di non parteciparvi, per il Milan è un bel danno, l'ha fatto capire De Laurentiis che sta… Leggi ...informazione

Milan, perquisizione della Finanza in sede: i dettagli: Guai in casa Milan: la Guardia Di Finanza ha effettutato una perquisizione nella sede del club. Le verifiche delle forze dell'ordine riguardano operazioni legate alla cessione del club da Elliott al ...corrieredellosport