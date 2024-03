Milan | Guardia di Finanza in sede | perquisizione e documenti sequestrati

(Di martedì 12 marzo 2024) Perquisite anche abitazioni privatediin casaoggi per acquisiresu provvedimento dell'autorità giudiziaria dio. Unadi diversi soggetti coinvolti, che non si è limitata agli uffici, ma che è proseguita anche nelle abitazioni private. L'operazione, che ha visto il sequestro di diversa documentazione è terminata circa un'ora fa,

Perquisizioni in corso da parte della Guardia di Finanza presso la Sede del Milan : sotto indagine il passaggio dal fondo Elliott al fondo RedBird (notizie.virgilio)

Terremoto in casa Milan . Nella sede del club rossonero si è presentata la Guardia di Finanza per una perquisizione: Sport Mediaset aggiunge come uno dei principali dirigenti sia indagato. NUOVO CASO ... (inter-news)

Brutte notizie fuori dal campo per il Milan : in giornata si è registrato il blitz della Guardia di finanza nella sede del club rossonero in riferimento alle operazioni legate alla cessione del club ... (calcioweb.eu)

Milan, perquisizione della Finanza in sede: il motivo: Perquisizioni in corso da parte della Finanza a Casa Milan, quartier generale rossonero: tutti i dettagli e le ultime sui motivi La Guardia di Finanza è a Casa Milan per perquisizioni da parte del ...calcionews24

Allarme rosso(nero). Guardia di Finanza a Casa Milan, indagati Furlani e Gazidis. Nel mirino il passaggio di proprietà: Il club potrebbe essere rimasto sotto il controllo del fondo Elliott. Perquisita la sede e le abitazioni dell'AD Giorgio Furlani e del suo predecessore ...liberatv.ch

Milan, perquisizione della Guardia di Finanza: rischio sanzione dalla Uefa: Giornata di visite indesiderate in casa Milan, la Guardia di Finanza ha bussato alle porte di Milanello per perquisire la sede e fare chiarezza in merito alle operazioni della cessione del club ...lalaziosiamonoi