Milan | Chukwueze deve cambiare marcia|Serie A

A Calciomercato.com 16 presenze in serie A senza l'ombra di un gol o e solo un assist. Solo 612 minuti giocati complessivamente. L'impatto di Samuelcon la serie A é stato tutto tranne che folgorante. In Champions era andata meglio con 2 gol in 4 partite ma il giudizio generale al momento è sospeso. Il nigerianomarcia se vuole tenersi il, oggi il divario con Pulisic é troppo evidente.

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, si interroga sul futuro di Samu Chukwueze con il Milan . Resta o non resta in estate? (pianetamilan)

Il Milan ha battuto l’Empoli per 1-0, ma ancora una volta Samuel Chukwueze , entrato dalla panchina non ha inciso. Ecco i voti dei quotidiani Il Milan di Stefano Pioli batte l’Empoli per 1-0 nella ... (dailymilan)

Milan, Chukwueze deve cambiare marcia: 16 presenze in serie A senza l`ombra di un gol o e solo un assist. Solo 612 minuti giocati complessivamente. L`impatto di Samuel Chukwueze con la serie A è stato.calciomercato

Filippo Galli: ‘De Ketelaere-Chukwueze Sbagliato paragonarli’: Ai microfoni di Radio Rossonera l`ex difensore del Milan Filippo Galli parla delle similitudini tra De Ketelaere e Chukwueze in rossonero: `Non penso sia giusto.calciomercato

Chukwueze sarà il nuovo De Ketelaere Galli non ha dubbi: «Sono due giocatori, non è giusto fare questa cosa»: Chukwueze sarà il nuovo De Ketelaere Galli non ha dubbi: «Sono due giocatori, non è giusto fare questa cosa». Le dichiarazioni dell’ex Milan Chukwueze è la grande delusione dello scorso mercato estiv ...milannews24