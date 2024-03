Milan | cessione del club nel mirino | indagato a d rossonero Furlani

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Guardia di Finanza in casaoggi per acquisire documenti su provvedimento dell’autorità giudiziaria dio. Una perquisizione di diversi soggetti coinvolti, che non si è limitata agli uffici, ma che è proseguita anche nelle abitazioni private. L’operazione, che ha visto il sequestro di diversa documentazione, è terminata ed è stata seguita dalle attività per la copia dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, pc e telefonini, condotta dalla squadra reati informatici. Giorgioe Ivan Gazidis, attuale e precedente ad del, sono indagati per ”non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza”. Lo rende noto lo stessoriferendosi alla perquisizione. La società AC”risulta terza ed estranea al procedimento in corso -si ...