Milan | c'è l'ipotesi di reato per la vendita del club La Guardia di Finanza ha sequestrato pc e cellulari in sede

Terremoto in casa Milan . Nella sede del club rossonero si è presentata la Guardia di Finanza per una perquisizione: Sport Mediaset aggiunge come uno dei principali dirigenti sia indagato. NUOVO CASO ... (inter-news)

Allarme rosso(nero). Guardia di Finanza a Casa Milan, indagati Furlani e Gazidis. Nel mirino il passaggio di proprietà: Il club potrebbe essere rimasto sotto il controllo del fondo Elliott. Perquisita la sede e le abitazioni dell'AD Giorgio Furlani e del suo predecessore ...liberatv.ch

Milan, perquisizione della Guardia di Finanza: rischio sanzione dalla Uefa: Giornata di visite indesiderate in casa Milan, la Guardia di Finanza ha bussato alle porte di Milanello per perquisire la sede e fare chiarezza in merito alle operazioni della cessione del club ...lalaziosiamonoi

Furlani e Gazidis iscritti nel registro degli indagati: le ipotesi e le ultime sulla perquisizione a Casa Milan: Il Mondiale per club stuzzica e crea invidia chi non ce l'ha. Non l'ha detto Cardinale, ma il fatto di non parteciparvi, per il Milan è un bel danno, l'ha fatto capire De Laurentiis che sta… Leggi ...informazione