Microplastiche | gli impatti nocivi sulla salute umana

(Di martedì 12 marzo 2024) La plastica è ormai ovunque: la usiamo per tutto, dagli imballaggi ai vestiti, e la sua produzione continua a crescere a ritmo sostenuto. Se oggi produciamo circa 450 milioni di tonnellate di plastica all’anno, si stima che, se non si interviene con adeguate regolamentazioni, la produzione potrebbe raggiungere il triplo entro il 2060. Una delle conseguenze più preoccupanti di questa dilagante presenza di plastica è la diffusione di: minuscoli frammenti di plastica (inferiori a 5 millimetri) che si sono accumulati negli anni negli oceani, nei terreni e persino nell’aria che respiriamo. La contaminazione da micro- e nanoplastiche è ormai considerata un’emergenza ambientale e un grave pericolo per la. Studi recenti hanno infatti dimostrato che leentrano nel nostro corpo ...