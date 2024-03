Michela Benaglia | “Mi piace la possibilità di esplorarsi vicendevolmente tramite lo strumento artistico”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024)si laurea nel 2004 in Disegno Industriale al Politecnico di Milano, e per 10 anni lavora come designer, grafica e art director. Nel 2011 ha il suo primo incontro con la fotografia: si innamora di una Rolleiflex, che diventa immediatamente la sua fedele compagna nei primi viaggi di esplorazione del mondo e della società. Nel 2015 lascia il mondo del design per dedicarsi interamente alla fotografia. Tra i vari riconoscimenti, nel 2017 vince il premio Tabò a Fotoleggendo (Roma) e il premio Visura a Cortona On The Move con il lavoro The VII Generation Prophecy, realizzato insieme a Emanuela Colombo. Oggi è fotografa freelance e lavora per editoriali, commissionati e reportage sociali. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, ...