“Mi scuso | costretta a rimandare” | lesione muscolare per Ambra Angiolini

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 12 marzo 2024)è stataad annullare la prossima data del suo spettacolo teatrale Oliva Denaro a causa di un infortunio che le ha procurato una, come lei stessa ha annunciato su Instagram. “Micon gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa”, ha scrittosul suo profilo Instagram, riferendosi alla prossima data del suo spettacolo Oliva Denaro, che sarebbe dovuto andare in scena proprio questa sera, martedì 12 marzo, al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa, in provincia di Siena, “ma purtroppo a causa di unasonola data, ...