“Mi hanno detto di farmela” Alessio | nella notte la bomba | choc vero al Grande Fratello

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo Beatrice e Perla, è diventatoil concorrente più chiacchierato del. Arrivato da poco insieme a Simona Tagli, ha ora una liason con Anita che, nemmeno a dirlo, è stata l’argomento principale della puntata di lunedì 11 marzo. Ma anche con Perla c’è stato subito un bel feeling, anche se proprio in diretta lei ha deciso di fare un passo indietro dicendosi impaziente di uscire per rivedere Mirko. Staccato il collegamento con lo studio, proprioe Perlaavuto un lungo confronto per le incomprensioni avute nei giorni scorsi, ma anche a seguito delle parole della sorella di lei, Loana. Dalla sua Perla non ha nascosto di avere avuto dei dubbi sue sul suo modo di fare, nonostante lui sostenga che la strategia proprio non gli appartiene per ...

Il Consiglio di Stato (Sezione VII, Sentenza 04 marzo 2024, n. 2122) ha ammesso la laurea vecchio ordinamento in conservazione dei Beni Culturali alla partecipazione al concorso straordinario per ... (orizzontescuola)

Le 16 stelle siciliane della XIV edizione di Best in Sicily: Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...guidasicilia

Isola dei Serpenti, battaglia legale per la frase storica «Nave russa, vai a farti fott...». Kiev lo vuole rendere un marchio, l'Ue dice no: Può un insulto durante la guerra in Ucraina trasformarsi a sua volta in una battaglia legale legata alla proprietà intellettuale Sì, se sul tavolo c'è uno ...ilmessaggero

Parolin dice che a fermare la guerra dev'essere Mosca, non Kyiv (come ha detto il Papa): "A cessare il fuoco dovrebbero essere innanzitutto gli aggressori", dice il Segretario di stato vaticano dopo le parole di Francesco sul "coraggio della bandiera bianca" ...ilfoglio