Meteo | ora spazio alla Primavera | ma Marzo e Aprile possono sorprendere

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Prosegue l‘ allerta Maltempo , con particolare violenza al Centro-Sud , dove si è attivata un’ allerta gialla per temporali e grandine . Dalla notte di oggi per tutto il 12 marzo le regioni a rischio ... (thesocialpost)

Meteo: martedì ancora note instabili, poi torna l'alta pressione. Le ultime novità: Meteo: martedì ancora note instabili, poi torna l'alta pressione. Le ultime novità: Meteo GIOVEDI'. Rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia con tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni e temperature in ulteriore aumento, su valori primaverili con punte anche di 18°C. Qualche ...

Meteo. Piogge e neve recuperano il deficit, tregua anticiclonica e prime proiezioni per Pasqua 2024: Meteo. Piogge e neve recuperano il deficit, tregua anticiclonica e prime proiezioni per Pasqua 2024: Dopo un notevole aumento delle precipitazioni il deficit di acqua contenuta nella neve si è ridotto al -29; si tratta di una grande ripresa ma pur sempre un deficit. Il deficit nazionale per l'Italia ...

Meteo, irrompe di nuovo l'anticiclone africano. Ore contate per il maltempo: Meteo, irrompe di nuovo l'anticiclone africano. Ore contate per il maltempo: Addio maltempo e ritorno delle giornate soleggiate Sembra proprio di sì. «La perturbazione che nel weekend ha raggiunto l’Italia ...