Messo in salvo William | fiducia in crisi per la foto di Kate? Parla il consigliere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo una lunga assenza dalla scena pubblica,Middleton ha rotto il silenzio pubblicando unache la ritrae insieme ai suoi figli, ma quello scatto ha fatto il giro del mondo e ha acceso i sospetti di alcune agenzie di stampa. "Come moltigrafi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dallagrafia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice festa della mamma": questo il mea culpa della principessa del Galles, che ha così amdi aver manipolato l'immagine diffusa. "Una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo" è come ha definito questa mossa della futura regina il giornalista Antonio Caprarica. Ma quali conseguenze potrà avere la scelta di ...