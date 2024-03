Messina | operazione antidroga della polizia | 10 arresti

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Lasta eseguendo a10 misure di custodia cautelare in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Le indagini sono state avviate in seguito al duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò, avvenuto il 2 gennaio 2022 nel rione Camaro. Un individuo originario di, considerato responsabile dell’attacco, è stato catturato a Rosarno (Rc) dopo un periodo di tre mesi in fuga. Dall’indagine è emersa l’attività illecita di un’organizzazione criminale attiva nel quartiere di Camaro, coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti quali cocaina, cannabis e crack. Quest’ha portato all’arresto di quattro individui e al sequestro di circa cinquanta chili di droga, oltre a armi e munizioni. Il gruppo ottenne ...

