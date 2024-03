Meno dannoso di quanto immaginiamo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Il settore zootecnico è considerato uno dei maggiori settori a impatto negativo per il clima e l’ecosistema di tutta la filiera agricola. Se andiamo ad analizzare da vicino i dati che riguardano il nostro Paese, con piacere scopriamo che in realtà, in un confronto su scala mondiale, l’Italia non ne esce per nulla in svantaggio, anzi. Infatti i dati Ispra rivelano che le emissioni riferite a tutta la zootecnia rappresentano il 5,9 per cento, di cui solo il 3,5 per cento è dovuto alle filiere delle carni, contro il 14,5 per cento su scala mondiale (dati Fao). In Italia, inoltre, si utilizza per la produzione di carne il venticinque per cento d’acqua inrispetto alla media mondiale. A livello complessivo l’intero settore delle carni italiano (bovino, avicolo e suino) impiega per l’ottanta-novanta per cento risorse idriche che fanno parte del naturale ciclo idrico e ...