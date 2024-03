Melzo | il cassiere | il latitante | la vecchia volpe Chi sono i banditi della rapina fallita in Bcc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 – Il basista che di mestiere fa ilin un supermercato. La base logistica a Peschiera Borromeo. I sopralluoghi per scegliere la banca da assaltare. E il raid fallito in extremis. La dritta da Palermo Nelle scorse settimane, gli investigatori dell'AntirapineSquadra mobile, guidati dal dirigente reggente Domenico Balsamo e dal funzionario Francesco Federico, hanno ricevuto una segnalazione da Palermo che parlava di una banda ditori in arrivo a Milano per compiere un colpo con la tecnica del buco. La dritta riferiva pure che il basista di stanza all'ombraMadonnina era Santo Russo, trentacinquenne originario di Catanzaro ma da tempo residente nell'hinterland. L'arrivobanda Gli agenti di via Fatebenefratelli hanno iniziato a pedinare Russo e ...