Melzo | banda del buco scoperta dalla donna delle pulizie

(Di martedì 12 marzo 2024) . Arrestate sei persone colte sul fatto Unadi sei rapinatori, tutti italiani di età compresa tra i 32 e i 61 anni, è stata arrestata ieri a, in provincia di Milano, mentre tentava di svaligiare una banca con la tecnica del. Nel mirino dei rapinatori la filiale della Bcc di via Martiri della Libertà a. Il piano del gruppo era quello di scavare un tunnel sotterraneo che collegava un garage in disuso all’interrato della banca. I lavori erano iniziati da alcuni giorni e i rapinatori erano ormai quasi giunti al caveau quando sono stati sorpresi. Tuttavia, i rapinatori sono stati bloccati dagli agenti della Polizia di Stato che erano già sulle loro tracce. Quando i rapinatori hanno tentato di rasi alla fuga, ...

