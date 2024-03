Melzo | arrestata banda del buco in trasferta Cosa non ha funzionato nella rapina in banca

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 – I cinque delladelsono partiti da Palermo per un colpo da 300mila euro, con un basista ad aiutarli sul posto, ma hanno trovato gli agenti della Squadra mobile ad attenderli. Lunedì mattina gli investigatori di via Fatebenefratelli hanno arrestato in flagranza sei uomini di età compresa tra 32 e 61 anni mentre stavano cercando di svaligiare unain via dei Martiri della Libertà a. L'indagine preventiva Nei giorni scorsi, i segugi dell'Antirapine, guidati dal funzionario Francesco Federico, hanno scoperto che una batteria di banditi palermitani stava per partire per Milano per assaltare un istituto di credito con l'aiuto di un basista. Tra gli obiettivi c'era proprio la filiale di. L'appostamento e ilCosì i poliziotti si ...

