Meloni | Sono cintura nera di contestazioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) (Agenzia Vista) Bolzano, 12 marzo 2024 "Iodi, non le seguo tutte. E' normale che qualcuno non sia d'accordo e sia scontento, mi preoccuperei se non fosse così", le parole di Giorgiaa Bolzano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev