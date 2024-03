L'Abruzzo riparte da Marco Marsilio. Il tanto temuto 'effetto Sardegna' non c'è stato e il centrodestra, in queste elezioni regionali, ha ottenuto un risultato storico , confermando per la prima ... (ilfogliettone)

L’Aquila, 11 mar. (askanews) – L’Abruzzo riparte da Marco Marsilio . Il tanto temuto ‘effetto Sardegna’ non c’è stato e il centrodestra, in queste elezioni regionali, ha ottenuto un risultato ... (ildenaro)

Roma, 11 mar. (askanews) – Dopo la sconfitta in Sardegna Giorgia Meloni tira un sospiro di sollievo : in Abruzzo non c’è stata la ‘spallata’ tentata dal centrosinistra (e temuta dalla premier negli ... (ildenaro)

Il voto in Abruzzo ha messo a tacere le voci di un centrodestra in crisi. dopo due settimane di ritornelli sardi che annunciavano tempesta per i moderati, al voto delle regionali vince proprio Marco ... (liberoquotidiano)

Milano, 11 mar. (askanews) – Si ferma al 7,5% la Lega in Abruzzo : lontanissima da Fratelli d’Italia, lontana dal Pd, quasi doppiata da Forza Italia che va oltre il 13%. Ma per Matteo Salvini si ... (ildenaro)

«Io non mi arrendo. L’alleanza tra le forze di opposizione è un percorso avviato. Sono sicura che ce la faremo». Il giorno dopo la sconfitta in Abruzzo la segretaria del Partito Democratico Elly ... (open.online)

Meloni: "Ok l'Abruzzo, ma non culliamoci sugli allori". E dice no a Salvini sulla commissione dossieraggio: La premier vede a pranzo Tajani, Salvini e Lupi per il punto politico dopo il successo di Marsilio: "Restiamo uniti". Il leader del Carroccio non accetta lo stop alla bicamerale sullo spionaggio e dis ...ilfoglio

Meloni dopo la vittoria in Abruzzo: «Conta più il campo coeso»: Il bilancio della premier (che pranza con gli alleati Salvini, Tajani e Lupi) dopo le Regionali che hanno visto la vittoria di Marco Marsilio. Il centrosinistra in difficoltà ...corriere

Elezioni Abruzzo, Rampelli (FdI): "Cambiano i pesi interni, ma la coalizione tiene. E ha una leader: Meloni": Il deputato: ora tocca ai dirigenti del nostro partito affrontare le prossime sfide. "Questa vittoria nasce dal buon lavoro di Marsilio e da quello della premier" ...msn