Meloni | L' Italia investirà un miliardo sull' intelligenza artificiale

Ora che il centrodestra ha vinto in Abruzzo, dopo avere perso in Sardegna – ho molto apprezzato l’olimpicità della Meloni, non l’ha perduta in ambedue i casi – ci sono alcune cose da mettere a ... (secoloditalia)

Fondi per l’intelligenza artificiale in Italia, l’annuncio di Giorgia Meloni questa mattina in un video messaggio Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di Fondi per l’intelligenza artificiale ... (361magazine)